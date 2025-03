Os signos que enfrentam grandes desafios nos relacionamentos até 12 de abril de 2025

De 1 de março a 12 de abril de 2025, Vênus, o planeta do amor estará retrógrado, por isso alguns signos já devem estar vivenciando fortes mudanças em seus relacionamentos.

Confira quais são e como isso acontece:

Capricórnio

Existe muita coisa acontecendo em seu lar e conexões familiares a partir de agora. É preciso ter calma para lidar com os desafios e compreender suas raízes. Ao confrontar desejos e padrões de frente, é possível entender algumas questões pessoais que sempre retornam. Nem todos estão prontos para acessar os mesmos pontos do que você, mas é hora de dialogar e encontrar soluções para frustrações que o deixam estagnado de alguma forma. Por outro lado, a descoberta sobre quem deseja ou não lutar ao seu lado para uma melhora ficará mais evidente.

Aquário

As relações e a forma como você se apaixona e se conecta com as pessoas entra em foco. É hora de compreender melhor os momentos de maior conexão e também os de solidão para entender o que vale a pena ou não nos círculos sociais. A maior vantagem é ir com calma e não se pressionar a nada; encontre o equilíbrio e comece a valorizar aquilo que possui e não quer perder. A vida financeira também deve ser levada com a mesma precaução e responsabilidade.

Peixes

A vida o faz descobrir o que quer e valoriza nas relações. Para isso, mudanças podem chegar a fim de alinhar melhor e o sintonizar com as pessoas certas. A individualidade e identidade também são temas tocados, pois isso impactará quem você é e como buscará as conexões duradouras. Use sua energia para fortalecer a confiança em si mesmo e não tenha medo de sonhar com aquilo que merece.

