Os 3 signos que decidem um novo rumo após o Eclipse da Lua de Sangue

O Eclipse da Lua de Sangue aconteceu e seus efeitos podem influenciar a vida dos signos por até seis meses.

Confira os signos que podem decidir novos rumos a partir de agora:

Libra

Chegou a hora de entender o que acrescenta ou não em sua vida. Você irá além do comprometimento e buscará aquilo que realmente se alinha com o que é e deseja agora. É preciso ter coragem para fazer escolhas e bancar que precisa de algo muito melhor. Apenas pense bem e aja com maturidade.

Escorpião

Se a vida não tem dado a felicidade e entusiasmo que você espera, é hora de começar a fazer novas escolhas. Ao tomar uma posição e decidir, você retoma o controle e acessa mais oportunidades. Não tema ir em busca da alegria e espontaneidade, pois uma essência importante será recuperada.

Peixes

Para se sentir bem consigo mesmo e com sua vida, algumas mudanças podem ser colocadas no caminho. É hora de ter mais segurança sobre aquilo que mantém ou não, principalmente de acordo com as finanças e relações. Busque ter ainda mais autoestima e consciência daquilo que precisa para se sentir verdadeiramente contente todos os dias.

