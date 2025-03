Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 7 e 18

Uma tristeza terá fim, mas cuidado com não fugir disso indo para um caminho errado que só complicará mais as coisas no futuro. Saiba valorizar aquelas parcerias que demonstraram lealdade e não perda o que vale a pena apenas por um momento.

Touro – Cartas 20 e 26

É hora de ser forte e persistente para ultrapassar dificuldades. Lembre-se que isso não significa dar murro em ponto de faca e fechar os olhos para bandeiras vermelhas. Se você quer ter algo sincero e real, precisa olhar claramente para a luz e a sombra das relações.

Gêmeos – Cartas 32 e 33

Cuidado com as pessoas que tem acesso ao seu lar e a sua intimidade, porque é momento de cuidar de tudo o que mais pessoal e se afastar de mal companhia. Ao se proteger, você aprende a ter mais segurança em todos os sentidos.

Câncer – Cartas

Alegrias chegam em seu caminho, então não desista. Um grande amor e uma relação consolidada dos sonhos está destinado, mas é preciso ser esperto e paciente. Faça na sua vida as mudanças necessárias.