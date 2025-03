Eclipse da Lua de Sangue: Padilha revela para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 18 e 15

A vida pode voltar a mandar algumas mensagens ou provas em seu caminho para mostrar a verdade de algumas situações ou relacionamentos. É importante estar atento e tomar decisões inspirado pela alma, pois a partir de aqui algo mudará de uma vez por todas.

Capricórnio – Cartas 24 e 29

Uma situação importante irá se resolver em seu lar ou em seus relacionamentos mais próximos, apenas tenha fé e tente ter bons pensamentos para poder estar alinhado com as atitudes que o farão alcançar isso.

Aquário – Cartas 6 e 25

As boas notícias podem chegam em sua vida e por meio de uma pessoa que é colocada em seu caminho. Sua intuição ajudará a revelar e mostrar como você pode alcançar algo melhor. Não tenha medo de amar novamente.

Peixes – Cartas 10 e 23

Alguns problemas do passado podem retornar ou tiram sua estabilidade no presente. Não tema colocar pontos finais e mudar sua vida para estar mais alinhado com o que realmente quer para si.