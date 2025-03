A energia do Eclipse da Lua de Sangue mudará 3 signos do zodíaco

O Eclipse da Lua de Sangue na madrugada de 14 de março de 2025 e marcará mudanças importantes na vida de alguns signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Câncer

Sua história começa a tomar um novo rumo e mudanças importantes acontecem. Não tenha medo de construir essas transformações e esse novo legado, pois sempre é tempo de decidir seguir em frente ou em busca de propostos mais verdadeiros. Apenas vá com calma e avalie bem suas próximas decisões, pois todo caminho tem duas direções.

Leão

A energia o coloca no centro de muitas decisões e avaliações agora. Não se apresse e decida suas experiencias com calma para se aventurar no caminho certo. Algumas finalizações chegam para abrir espaço em sua vida e podem fazer com que oportunidades ou assuntos antigos regressem para uma resolução. Ajuste tudo aos poucos.

Virgem

ANÚNCIO

Hora de fazer algumas pausas para poder avaliar o caminho e aquilo que vem tomando conta da sua energia. Se você sente que não é correspondido, é hora de entender o que merece ou não sua dedicação. Procure sem medo por sua satisfação e reafirme compromissos com diálogos honestos.

Leia mais:

Eclipse da Lua de Sangue: Padilha revela para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que véspera de Eclipse da Lua de Sangue revela para Áries, Touro e Gêmeos

Os signos que podem se meter em problemas no fim de semana