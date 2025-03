7 frases que machucam as crianças mais do que os pais imaginam, segundo especialista

A parentalidade é repleta de alegrias e desafios, e em momentos de frustração, alguns pais acabam dizendo coisas das quais se arrependem. Certas frases, ainda que ditas sem intenção de ferir, podem impactar negativamente a autoestima e o bem-estar emocional das crianças. A seguir, segundo o psicólogo Jeffrey Bernstein ao portal Psychology Today, contira sete expressões comuns que podem ser prejudiciais e seus efeitos.

1. “Por que você não age mais como seu irmão?”

Comparar os filhos pode gerar ressentimento e rivalidade, levando a sentimentos de desvalorização e insegurança. Cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e habilidades únicas.

2. “Você sempre esquece o que eu te digo.”

Generalizações absolutas podem fazer a criança acreditar que não é capaz de melhorar, impactando sua confiança e motivação para aprender e se desenvolver.

3. “Achamos que você se sairia melhor.”

Expressar decepção sem apoio pode criar ansiedade e sentimentos de insuficiência. Em vez disso, oferecer incentivo e orientação pode ajudar no crescimento e autoconfiança da criança.

4. “Você está exagerando; foi só uma brincadeira.”

Desconsiderar os sentimentos da criança pode fazer com que ela sinta que suas emoções não são válidas, prejudicando sua capacidade de expressar sentimentos no futuro e afetando sua inteligência emocional.

5. “Você está sendo preguiçoso.”

Rotular uma criança de forma negativa pode prejudicar sua autoestima e criar crenças limitantes. Em vez disso, é mais eficaz incentivar o esforço e reconhecer os pequenos progressos.

6. “Veja como seu amigo está se saindo bem; por que você não pode fazer o mesmo?”

Comparar a criança com os outros pode fazer com que ela se sinta inadequada e desmotivada. O foco deve estar no progresso individual e na valorização de suas próprias conquistas.

7. “Gostaria que você não estivesse aqui agora.”

Frases ditas no calor da raiva podem causar marcas emocionais profundas, deixando a criança com sentimentos de rejeição e baixa autoestima. É importante encontrar maneiras saudáveis de lidar com o estresse sem recorrer a palavras duras.

A palavra tem poder na criação das crianças

De acordo com o psicólogo, ser pai ou mãe envolve desafios diários, e momentos de frustração são naturais. No entanto, estar atento às palavras ditas pode fazer toda a diferença no bem-estar emocional das crianças. Substituir críticas por incentivos e apoio fortalece a confiança dos pequenos, ajudando-os a crescer de forma segura e emocionalmente equilibrada.