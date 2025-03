4 perfumes sexy IMPORTADOS para usar em um primeiro date no fim de semana

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa.

E se você tem um primeiro encontro marcado no fim de semana, e deseja causar uma boa impressão, vale a pena investir em um perfume sexy importado.

O motivo? Eles são conhecidos por oferecerem fragrâncias únicas, alta qualidade e longa duração. Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores opções para exalar sensualidade no primeiro date, com informações do portal Fragrantica:

Black Opium, de Yves Saint Laurent

Black Opium é um perfume oriental baunilha feminino de Yves Saint Laurent que foi lançado em 2014. Criado por Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp e Honorine Blanc, possui notas de topo de Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira, notas de coração de Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz, e notas de fundo de Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere e Cedro.

Flowerbomb, de Viktor&Rolf

Lançado em 2005, o Flowerbomb é um perfume oriental floral feminino criado por Olivier Polge, Carlos Benaïm, Domitille Michalon Bertier e Dominique Ropion.

As notas de topo são de Chá, Bergamota e Osmanthus, as notas de coração de Orquídea, Jasmim, Rosa, Frésia e Flor de Laranjeira Africana, e as notas de fundo de Patchouli, Almíscar e Baunilha. Além disso, vale lembrar que este perfume é premiado no FiFi Award Best National Advertising Campaign 2006.

J’adore, de Dior

Este é um perfume floral frutado de Dior que foi lançado em 1999. Assinado pela perfumista Calice Becker, ele também foi premiado no FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV 2007.

As notas de topo são de Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota, as notas de coração de Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta, e as notas de fundo de Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

My Way Nectar, de Giorgio Armani

My Way Nectar é um perfume floral frutado que foi lançado em 2024. As notas de topo são de Pera, Flor de Laranjeira e Bergamota, as notas de coração de Tuberosa, Jasmim e Folha de Violeta, e as notas de fundo de Almíscar Branco, Baunilha de Bourbon e Cedro.