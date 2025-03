Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 16 de março de 2025

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 3 e 12

O passado pode retornar em sua vida com uma nova cara para que você compreenda de uma vez por todas aquilo que o faz errar ou tomar caminhos controversos. Fique atento, porque a aprendizagem chega agora em forma de teste.

Capricórnio – Cartas 8 e 14

A vida o surpreende com um grande amor, esteja você esperando ou não. Essa surpresa irá movimentar a sua vida. Conecte-se com a sua intuição e espiritualidade para ter a melhor resposta sobre isso, entendendo os desafios e as coisas boas que essa relação pode dar.

Leia mais:

ANÚNCIO

O Eclipse da Lua de Sangue revela o futuro de 3 signos a partir de 14 de março de 2025

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 14 de março de 2025

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Esorpião até 14 de março de 2025

Aquário – Cartas 30 e 29

É hora de compreender a sorte em seu caminho e colocar em prática. Uma vitória importante envolvendo assuntos importantes e lar, apenas se mantenha atento com pessoas que podem trazer desgaste; corte pela raiz.

Peixes – Cartas 24 e 6

É hora de ver alguém entrar em sua vida com flores e muito magia. Essa pessoa tem muito a oferecer e o lembra do passado. Para ter a felicidade e lealdade que deseja, será hora de pensar sobre as dificuldades no seu caminho e escolher novas rotas.