O que véspera de Eclipse da Lua de Sangue revela para Libra, Escorpião e Sagitário

Um dos eventos astronômicos e astrológicos mais esperados de 2025 acontece em 14 de março de 2025. Trata-se do Eclipse da Lua de Sangue, que impactará todos os signos com mudanças importantes.

Confira a seguir o que os signos de Libra, Escorpião e Sagitário podem sentir na véspera deste Eclipse Lunar:

Libra

Uma mudança importante chegará e é hora de não deixar se decepcionar se as coisas não saírem como o esperado. A paciência o ajudará a cruzar essa etapa com maior segurança e priorizando os esforços que realmente são necessários. Depois de tudo, sua fé e impulso aumentarão bastante.

Escorpião

Momento de muito autocuidado e de recarregar as energias para focar mais nas suas próprias necessidades. Não desperdice sua energia tanto com os outros e considere fazer o que o beneficia. Ao relaxar e nutrir a si mesmo, descobertas importantes serão feitas.

Sagitário

Existe a possibilidade de algumas questões retornarem e o sobrecarregarem mais. É preciso se priorizar e olhar para a própria felicidade como uma construção diária. Reserve um momento para recuperar sua energia e estar mais com as próprias convicções. Seus objetivos e conexões em breve ficarão ainda mais sintonizados e equilibrados com o que deseja.

