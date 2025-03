O que véspera de Eclipse da Lua de Sangue revela para Câncer, Leão e Virgem

Um dos eventos astronômicos e astrológicos mais esperados de 2025 acontece em 14 de março de 2025. Trata-se do Eclipse da Lua de Sangue, que impactará todos os signos com mudanças importantes.

Confira a seguir o que os signos de Câncer, Leão e Virgem podem sentir na véspera deste Eclipse Lunar:

Câncer

Momento de muito autocuidado e de se nutrir com as melhores coisas da vida que pode. Ao mesmo tempo que cuida de si, é importante intensificar sua confiança. Abandone os pensamentos negativos sobre si e fortaleça as coisas boas, pois é na mente que se começa a atingir novos e melhores níveis.

Leão

A ansiedade pode ser mais forte nesta véspera de Eclipse Lunar, mas é preciso manter o controle e aliviar isso a partir do movimento; exercite-se e resolva as questões mais praticas da sua vida. A distração da mente também pode ajudar dissipar o estresse e não perder seu centro.

Virgem

Cuidado para não usar certas coisas para se distrair das verdadeiras responsabilidades ou sentimentos que se intensificam agora. É hora de buscar entendimento e priorizar aquilo que o coloca mais perto da clareza. Por mais difícil que pareça, essa energia o motivará a seguir em frente.

