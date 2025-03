O Eclipse da Lua de Sangue revela o futuro de 3 signos a partir de 14 de março de 2025

Na madrugada do dia 14 de março, ocorre um Eclipse da Lua de Sangue que poderá ser observado em todo o Brasil.

O fenômeno astronômico é um dos mais esperados de 2025 pela beleza, mas também pelos aspectos astrológicos, uma vez que marcará um período de muita transformação para todos.

Durante o Eclipse Lunar que acontece no signo de Virgem, alguns signos podem ter revelações e perspectivas importantes sobre o futuro que desejam.

Confira a seguir quais são:

Sagitário

Questões sobre carreiras e a marca que quer deixar no mundo entram em alta agora. É importante observar como você se destacou em sua vida e o que pode fazer para continuar, tanto em assuntos de trabalho como também na vida pessoal. Chegou um momento crucial de olhar de frente suas ambições e o que realmente tem sua atenção. Essa energia o colocará no caminho para construir sonhos e a vida que tanto deseja, mas também o pressionará a ser mais fiel a si mesmo.

Capricórnio

Estar presente na própria vida e pensar no futuro pode ser impactante se você esteve afastado de si mesmo. A energia do momento o encoraja a deixar sua jornada mais bela e focada em sonhos, por maiores que pareçam. Não se diminua, mas também não se pressione; é momento de trabalho duro, mas sem deixar de ter tempo para refletir sobre seus caminhos e o que verdadeiramente aprecia. Reascenda e aumente sua luz!

Aquário

Recuperar o controle do seu futuro agora será algo evidente, principalmente quando se trata de recursos e dinheiro. É hora de olhar para tudo com mais responsabilidade e até de forma precavida, pois algumas mudanças importantes podem chegar. Não fique apreensivo, mas recupere seu poder de colocar tudo em ordem de forma visionária e pensar no futuro que pode construir.

