Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Esorpião até 14 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de leão, Virgem, Libra e Esorpião. Confira a seguir:

Leão

Não abandone os objetivos para não se perder. Novas pessoas na sua vida. Cuide mais da sua saúde e vida pessoal. Não dê ouvidos a comentários maliciosos ou a pessoas que sempre falham com as promessas. Um relacionamento pode se tornar monótono e é preciso tomar uma atitude. Descobrindo verdades. Solteiros podem mudar a rota completamente. Se conecte mais com a intuição e saiba colocar limites.

Virgem

Não se feche para novos aprendizados e experiencias. Chance de enfrentar adversários. Problemas que vão e vem. Hora de seguir em frente e aproveitar o amor agora. Casais solucionam as coisas juntos e serão beneficiados pelo esforço. Solteiros precisam de mais otimismo para atrair o que desejam no romance. Sonhos com mensagens e intuições.

Libra

Oportunidades em vários aspectos da sua vida e busca pela estabilidade. Crescimento e mudança. Energia poderosa e amorosa para algo que está chegando até você. Contatos e felicidade. O amor fluirá e a tristeza termina. Momentos felizes que vocês compartilham, abandonando as tensões. Construindo algo verdadeiro.

Escorpião

Paixões e romances. Encontros casuais para os solteiros. Experiências sentimentais agradáveis. Você pensará com mais clareza sobre como resolver um problema; as coisas não são o que parecem. É preciso ter inteligência emocional. Vá com calma. Certas dificuldades serão resolvidas mais tarde e lembre-se que nem tudo o que brilha é ouro.