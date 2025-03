Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 14 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Liberdades que não eram esperadas. Novas expectativas diante de uma decisão. Cuidado com palavras que podem atrapalhar a sua vida. Uma indecisão. Casais podem precisar de mais diálogo para resolver as coisas. Solteiros precisam ser mais tolerantes para conseguir o que desejam. Obstáculos que serão ultrapassados. Adaptações.

Touro

O amor está no ar e os bons vínculos podem ser reforçados. Diálogos para esclarecer situações. Evite alguns problemas. Mudanças. Alguém irá revelar sentimentos. São dias especiais, mas também com energia de possessão e ciúme. Casais passam por conflitos de interesses. Solteiros podem afastar alguém se não sabem usar bem as palavras.

Gêmeos

Tensões que são superadas com você assumindo o seu poder. É melhor você se tornar um pouco individualista, pois você tem as ferramentas para conquistar a pessoa que você gosta, mas conselhos alheios podem o fazer se perder. Casais devem descobrir o que é necessário para ser felizes. Solteiros precisam evitar excessos e serem mais equilibrados. Etapa de cura do passado.

Câncer

Uma paixão que pode vir de um lugar distante. Coragem para viver coisas novas. O passado tende a retornar. Casais precisam equilíbrio energias e cumprir promessas. Solteiros devem abraçar oportunidades. Oportunidades se abrem diante de você, mas exigem seu esforço. Adicione um pouco mais de espírito e intensidade aos seus relacionamentos, mas sempre com alegria.