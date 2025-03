Adeus verão: 3 blusinhas para usar no outono que vão te deixar mais jovem

O outono é a estação perfeita para renovar o guarda-roupa e se manter estilosa e confortável. Com a chegada desse clima ameno a partir de 20 de março, as blusinhas são peças-chave, já que podem ser combinadas facilmente com outras roupas. E o melhor: algumas opções vão te deixar com um look jovem e moderno! Se você quer mandar bem nesta estação, confira três tipos de blusinhas que vão transformar seu visual.

1. Blusinha de manga longa de tricot

O tricô é um clássico do outono. Além de ser super confortável e nem muito quente ou muito frio, ele tem uma textura que dá um ar mais descolado ao look. Prefira modelos com um corte ajustado, que ajudem a alongar a silhueta. Para um toque jovem, opte por cores vibrantes, como mostarda, vermelho ou azul. Se você quiser querer um pouco mais, adquira peças com detalhes, como listras ou botões, que dão um charme extra ao visual.

Dica de Look: Combine com uma saia midi ou calça jeans de cintura alta para um look moderno e equilibrado.

2. Blusinha de manga curta com estampa de poá ou xadrez

Quem disse que só as blusas de manga longa são ideais para o outono? Uma peça manga curta também pode ser uma ótima escolha para os dias mais quentes da estação. Modelos com estampas divertidas, como poá ou xadrez, são ótimos para criar um estilo jovial. Essas estampas trazem um toque retrô e descomplicado, além de serem simples de combinar com diferentes peças.

Dica de Look: Use com jeans skinny ou shorts de cintura alta e finalize com tênis para um visual casual e cheio de estilo.

3. Blusinha com detalhes de decote V

O decote V é uma opção que nunca sai de moda e pode deixar qualquer look mais jovem e elegante. Blusinhas com esse tipo de decote, principalmente em tecidos como algodão ou malha, são ótimas para o outono. Elas equilibram o conforto com um toque mais sofisticado, ideal para quem quer se sentir jovem sem abrir mão de um estilo mais refinado.

Dica de Look: Combine com uma jaqueta de couro e calça flare para um visual fashion e cheio de atitude.

Experimente essas opções e veja como é fácil se vestir bem e com estilo no outono!