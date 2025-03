A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Roda da Fortuna

Esteja atento a oportunidades e chance de ganhar dinheiro. Sua percepção sobre a vida financeira ficará mais aguçada e fará toda a diferença agora. Não se isole e fique fechado, pois é preciso deixar que o caminho se abra para colher esses novos resultados que tanto espera. Nutra cada vez mais seu ânimo!

Touro - Carta A Morte

Cuidado extra com as decisões e as ações que tomará, pois algumas podem ser negativas e o conduzem para um caminho errado. Pare de mentir ou aguentar mentiras, pois as máscaras caem mais ou mais tarde para mostrar a realidade; no entanto, é importante se maduro e consciente de passar por esse processo de olhos bem abertos.

Gêmeos – Carta A Justiça

É hora de compreender melhor algumas questões judiciais ou que possuem algum tipo de burocracia em sua vida. Busque mentores que compartilhem o conhecimento que você precisa e sempre vá a procura de saber mais; seu caminho se enriquecerá muito com esse tipo de movimento e só terá a ganhar.

Câncer – Carta Os Amantes

Existe uma onda de energias e trocas mais frias passando pela sua vida e atingindo principalmente a vida amorosa. É hora de buscar a honestidade e apostar sua ficha em dinâmicas e pessoas que não se corrompem por qualquer interesse. Uma relação amorosa pode não se concretizar como você esperava, porque essa pessoa não é bem o que parece.