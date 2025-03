4 perfumes árabes PERFEITOS para dar de presente de aniversário para sua companheira

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa.

ANÚNCIO

Tudo isso torna o perfume uma ótima opção para dar de presente a alguém especial. E se o aniversário da sua companheira está chegando e você deseja surpreendê-la, vale a pena investir em uma fragrância árabe.

O motivo? Elas são conhecidas por sua qualidade e durabilidade, já que permanecem na pele por muito mais tempo. Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores opções para presentear sua parceira, com informações do portal Fragrantica:

Fakhar Rose, de Lattafa Perfumes

Fakhar Rose é um perfume floral feminino que foi lançado em 2022. As notas de topo são de Frutas, Lírio, Romã e Aldeídos, as notas de coração são de Tuberosa, Jasmim, Gardênia, Ylang Ylang, Madressilva, Rosa e Peônia, e as notas de fundo de Baunilha, Almíscar Branco, Sândalo e Ambroxan.

Sabah Al Ward, de Al Wataniah

Sabah Al Ward, de Al Wataniah, é um perfume oriental floral feminino. Ele possui deliciosas notas de topo de Pimenta Rosa e Mandarina, notas de coração de Semente de Cacau, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac, e notas de fundo de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli.

Yara Moi, de Lattafa Perfumes

Lançado em 2022, Yara Moi é um perfume feminino de Lattafa Perfumes que possui notas de topo de Jasmim e Pêssego, notas de coração de Caramelo e Âmbar, e notas de fundo de Patchouli e Sândalo.

Delilah, de Maison Alhambra

Delilah é um perfume floral frutado feminino de Maison Alhambra que foi lançado em 2023. As notas de topo são de Ruibarbo, Lichia e Bergamota, as notas de coração de Rosa Turca, Peônia e Lírio, e as notas de fundo de Almíscar Branco, Baunilha e Cashmeran.