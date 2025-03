Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Confira a seguir:

Áries – Carta “A Estrela”

Continue avançando com seus projetos de vida, as energias se alinharão a seu favor, especialmente se você se afastar de companhias que não valem a pena.

Touro – Carta “O Diabo”

Você deve ter cuidado com as pessoas ao seu redor e não confiar muito, pois traições podem acontecer.

Gêmeos – Carta “O Mundo”

Mude coisas ao seu redor e busque estabilidade emocional e financeira; é momento de seguir em frente da melhor forma.

Câncer - Carta “O Imperador”

É hora de você estar no topo. Não hesite em se dar a oportunidade de ser excelente em sua profissão e crescer.

Leão - Carta “O Sol”

Você está no seu melhor momento para receber boas energias, basta manifestá-las todos os dias logo pela manhã e verá sua boa fase na vida financeira se concretizar.

Virgem - Carta “Os Amantes”

Você receberá amor correspondido. Você tem dificuldade em ter um parceiro estável devido ao seu temperamento e precisa melhorar isso para viver o romance plenamente.

Libra - Carta “Eremita”

É hora de introspecção e de encontrar as respostas dentro de você, pois um momento decisivo virá.

Escorpião – Carta “O Louco”

É hora de questionar seu caminho e definir seus objetivos. A intuição está em alta, mas também pode causar indecisão; equilibre-se.

Sagitário – Carta “O Mágico”

Uma semana mágica e tudo o que você pedir será concedido, pois a boa sorte estará ao seu redor.

Capricórnio – Carta O Juízo final

É hora de fechar ciclos, deixar o passado para trás e se concentrar no presente.

Aquário – Carta Ás de Ouros

A solução para seus problemas financeiros está a caminho, você pagará dívidas e melhorará suas finanças, mas tenha em mente que a verdadeira paz de espírito não pode ser comprada com objetos materiais.

Peixes – Carta “A Roda da Fortuna”

Você está no seu melhor. Energias positivas estão ao seu redor, então não hesite em fazer as mudanças necessárias para ser feliz.

