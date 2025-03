O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta Ás de Espadas

Prepare-se para tomar decisões e seguir caminhos que exigirão sua coragem para sustentar as consequências. A sorte está com você, mas também pode levá-lo a lugares desonestos; portanto, tenha equilíbrio na hora de ir em busca dos desejos. Comunicações e conversas importantes com as pessoas.

Capricórnio – Carta 11 de Paus

Você terá que lidar com mudanças importantes relacionadas aos sentimentos e ao amor. A maior vontade agora estará relacionada a viagens e mudanças que o colocam no centro de escolhas. A forma de amar e as pessoas envolvidas já não são as mesmas. Os signos de destaque são Câncer, Escorpião ou Peixes.

Aquário – Carta 10 de Paus

Alguém pode surgir em seu caminho, esta pessoa pode vir de longe para trazer ensinamentos importantes sobre honestidade e simplicidade. A vida se movimenta com notícias que chegam. Os signos em destaque são Áries, Leão e Sagitário.

Peixes – Carta 11 de Espadas

É momento de lidar com alguns problemas que podem causar conflitos diretos e más situações. Evite se deixar nutrir pela impulsividade, mas também fique atento as pessoas que podem ser impetuosas e causam algum tipo de risco. Um amor pode mostrar sua verdadeira cara.