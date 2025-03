O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta 10 de Espadas

Momento de lidar com inimigos ou amigos que no fundo o tentam manipular de alguma forma. Saiba se prevenir daqueles que o querem influenciar para ter vantagens. Seu pensamento ágil o ajudará a se proteger, pois a pessoa pode chegar com a missão de conflito e de embates. Os signos destacados são Gêmeos, Libra e Aquário.

Virgem – Carta Ás de Espadas

Prepare-se para tomar decisões e seguir caminhos que exigirão sua coragem para sustentar as consequências. A sorte está com você, mas também pode levá-lo a lugares desonestos; portanto, tenha equilíbrio na hora de ir em busca dos desejos. Comunicações e conversas importantes com as pessoas.

Libra – Carta 4 de Espadas

Conflitos podem chegar e é hora de cuidar da mente para não explodir ou tomar más decisões. Lembre-se de ter calma para tudo, especialmente em problemas familiares ou no nervosismo que podem tomar conta da rotina. Evite se arriscar em locais perigosos na rua e esteja mais atento.

Escorpião – Carta 6 de Espadas

É hora de cuidar bastante da saúde física e mental, pois algumas amarras o dificultam bastante. Pense mais no futuro e entenda que alguns afastamentos podem chegar para o seu bem. Relações amorosas e viagens podem ser dificultadas.