O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Áries – Carta 8 de Espadas

Um obstáculo muito árduo se aproxima ou já está fazendo sua vida se movimentar de alguma forma. É hora de ser maduro para enfrentar as próprias decisões e não se deixar levar por vícios ou comportamentos de fuga; eles não ajudarão em nada e podem complicar ainda mais as consequências. Cuide do psicológico e evite dependências.

Touro – Carta Ás de Espadas

Prepare-se para tomar decisões e seguir caminhos que exigirão sua coragem para sustentar as consequências. A sorte está com você, mas também pode levá-lo a lugares desonestos; portanto, tenha equilíbrio na hora de ir em busca dos desejos. Comunicações e conversas importantes com as pessoas.

Leia mais:

ANÚNCIO

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os 3 signos que precisam ter MUITA cautela com as palavras

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Gêmeos – Carta 2 de Espadas

Chegou a hora de lidar com algumas dificuldades importantes e que podem girar dúvidas sobre algumas questões que antes eram certezas em sua vida. Lembre-se sempre de não se deixar levar por pessoas que possuem intenções faltas e abra seus olhos para qualquer tipo de perigo ou traição que pode estar por perto.

Câncer – Carta Ás de Copas

É momento de lidar com caminhos abertos para diversas relações no amor, tenha cuidado apenas se não está disposto a optar por alguma direção, pois podem se envolver em triângulos e intrigas. As relações ficam menos claras e pode existir a possibilidade de enganos.