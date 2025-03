4 perfumes femininos nacionais SUAVES para usar em uma entrevista de emprego

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa.

E se você precisa de um perfume novo para usar em uma entrevista de emprego, lembre-se de escolher uma fragrância suave e sutil. Isso porque perfumes muito fortes podem causar desconforto ou prejudicar o foco do entrevistador.

Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores fragrâncias suaves nacionais para usar neste momento importante da sua vida, com informações do portal Fragrantica:

Floratta Romance de Verão, de O Boticário

Este é um perfume floral frutado feminino de O Boticário que foi lançado em 2023. As notas de topo são de Frutas Tropicais, Bergamota, Limão, Mandarina, Pimenta Rosa e Néroli, as notas de coração são de Ylang Ylang, Flor de Maracujá, Magnólia e Rosa Damascena, e as notas de fundo são de Baunilha, Sândalo, Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Glamour Myriad, de O Boticário

Glamour Myriad é um perfume floral frutado gourmet que foi lançado em 2015. Assinado pelo perfumista Eurico Mazzini, possui notas de topo de Ameixa, Pêssego, Bergamota e Mandarina, notas de coração de Folha de Canela, Jasmim e Lírio-do-Vale, e notas de fundo de Âmbar, Sândalo, Almíscar e Baunilha.

Ilía Completa, de Natura

Lançado em 2023, Ilía Completa é um perfume floral feminino assinado pela perfumista Verônica Kato. As notas de topo são de Bergamota, Mandarina, Pataqueira e Pimenta Rosa, as notas de coração são de Jasmim, Rosa, Peônia, Flor de Laranjeira e Paramela, e as notas de fundo são de Almíscar, Patchouli, Baunilha, Cedro, Âmbar e Sândalo.

Chic, de Eudora

Chic, de Eudora, é um perfume floral frutado feminino. Lançado em 2015, ele foi criado por Shyamala Maisondieu e Nadège Le Garlantezec. As notas de topo são de Maçã, Peônia, Laranja, Limão, Bergamota e Cassis, as notas de coração de Jasmim, Lírio-do-Vale, Frésia, Maltol, Pêssego, Abacaxi e Pimenta Rosa, e as notas de fundo de Baunilha, Segredo Eudora®, Âmbar e Sândalo.