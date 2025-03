O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Conclusão

Concluir é ir além do ponto final, pois muitas vezes são as conclusões que abrem novos caminhos e desbloqueiam perspectivas importantes. Lembre-se que agora sua consciência interior irá despertar e pode mostrar a vida de uma forma completamente diferente. Você descobrirá sozinho lugares e mundos que serão cruciais para o seu crescimento.

Virgem – Carta do Raio

A verdade difícil de aceitar, é que muitas destruições que ocorrem na vida também podem ser construtivas. Tudo depende da forma como cada um lidará com os rompimentos, quedas e turbulências. Não se deixe entregue ao desastre sem tentar ver oportunidades e refletir como é possível construir de novo aquilo que trará solidez e confiança. Você encontrará a resposta principalmente em si mesmo, mas algumas pessoas podem entrar em seu caminho para ajudar nisso.

Libra – Carta da Transformação

É muito fácil associar a transformação a acontecimentos que trazem movimento e novidades positivas para a vida, mas a verdade é que muitas vezes é que para que ela aconteça, é necessário aceitar a morte de uma versão e tudo aquilo que nos levou ao limite também. Não tenha medo de viver a mudança em formas, princípios e coração, pois estar disposto a ser diferente é uma maneira de evoluir.

Escorpião – Carta da Nova Visão

Os seres humanos passam a vida morrendo e renascendo. As raízes de cada um, assim como os caminhos que escolhe todos os dias, carregam muitas mensagens e verdades. Permita-se expandir a mente e a sensibilidade para viver com um maior foco na direção que deseja, tendo visão e caminhando com mais certezas sobre onde deseja e precisa chegar.