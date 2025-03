A questão está no ar – e no desafio de hoje! Será que você conseguirá encontrar essa palavra escondida no caça-palavras antes que o tempo acabe? Você tem 14 segundos para provar que sua percepção é tão nítida quanto um dia escaldante de verão!

O calor pode ser um desafio, mas também pode ser um estímulo. Agora, use toda a sua energia para localizar a palavra perdida! Observe:

Março: Você consegue encontrar “QUENTURA” neste caça-palavras em apenas 14 segundos? (MWN)

Dica: Não deixe a pergunta te distrair – foque no que realmente importa e encontre a resposta!

Resposta:

Se achou, parabéns! Sua atenção resistiu ao calor do momento. Se não, refresque a mente e tente novamente – às vezes, a resposta está mais perto do que parece!

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SOL” neste caça-palavras em 13 segundos?

Pronto para o próximo nível? Agora, vamos para o desafio de 13 segundos! A missão é encontrar a palavra “SOL” – e não é só procurar, é fazer isso rápido, hein?

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SOL” neste caça-palavras em 13 segundos? (MWN)

Parece simples, mas como você já sabe, às vezes os desafios mais fáceis escondem armadilhas. Então, foque bem e se prepare para o tempo passar voando!

E se você não achar de primeira, sem problema! Você é só um humano, e não há vergonha nenhuma em precisar de uma ajudinha. A solução tá aqui neste link, é só conferir!

