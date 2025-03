Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 14 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Lembre-se de que o amor deve ser dado, não implorado ou comprado, então abra seu coração para amores verdadeiros.

A boa sorte estará ao seu redor; no entanto, a prudência será sua melhor aliada, não compartilhe seus planos com ninguém. Faça mudanças em sua casa, a energia positiva fluirá com mais força.

Na quarta-feira, a energia cósmica estará a seu favor e você terá uma conexão profunda e enriquecedora. É hora de cuidar mais da própria saúde e energia.

Você pagará uma dívida ou recuperará sua estabilidade financeira. Tire do seu armário tudo o que você não usa, renove suas energias. Seu elemento fogo o torna impulsivo, pense antes de falar.

Capricórnio

Você receberá uma elevação espiritual. Mudanças em casa. Cuide dos seus nervos, lembre-se que seu bem-estar é primordial.

O sucesso profissional espera por você em um novo negócio ou emprego. Aproveite as oportunidades de conhecer pessoas importantes.

Tenha em mente que o amor é uma parte da vida, não a vida toda, então é melhor procurar relacionamentos que o incentivem a crescer.

Na quinta-feira, a energia cósmica estará a seu favor. Visualize seu sucesso todas as manhãs, o poder da sua mente é infinito. Abandone o ressentimento, aprenda a perdoar e seja melhor.

Aquário

Solução para seus problemas financeiros. Você pagará dívidas e melhorará suas finanças, mas tenha em mente que a verdadeira paz de espírito não pode ser comprada com objetos materiais, você precisa ser responsável.

É hora de você começar um negócio e gerar mais renda. Cuidado com amores egoístas, às vezes a solidão é melhor que má companhia.

Seu carisma e alegria o tornam irresistível, você será a alma da festa. Você receberá a notícia do nascimento de um bebê. Você terá reuniões importantes. Cuide dos seus pertences, principalmente do seu celular.

Alguém no trabalho está a fim de você, fale claramente para evitar situações estranhas.

Peixes

Liberte-se do passado. Energias positivas estão ao seu redor, então não hesite em fazer as mudanças necessárias para ser feliz. Evite discussões familiares, busque acordos e viva em paz.

Uma viagem inesperada renovará sua energia e um presente lhe encherá de alegria. Oportunidade de destaque no local de trabalho e chance de uma oportunidade melhor.

Invista na sua imagem, uma mudança de visual fará você se sentir maravilhosa. Confie na sua intuição e deixe-se levar pela corrente da boa sorte.