Eudora: 4 perfumes femininos da marca para usar no primeiro dia de trabalho

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele também ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança.

E se você precisa de uma fragrância para começar em um novo emprego confiante e causando uma boa impressão, vale a pena investir em uma opção da marca brasileira Eudora.

O motivo? Seus perfumes são conhecidos pela qualidade, fixação duradoura e projeção. Sendo assim, conheça as melhores opções da marca para usar no primeiro dia de trabalho, com informações do portal Fragrantica:

La Victorie Intense

La Victorie Intense, de Eudora, é um perfume floral amadeirado almiscarado que foi lançado em 2021. Assinado pela perfumista Gabriela Chelariu, ele possui notas de topo de Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja, notas de coração de Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura, e notas de fundo de Marshmellow, Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

Eudora Rouge

Lançada em 2018, esta é uma fragrância chipre floral feminina de Eudora. Assinada pela perfumista Marion Costero, possui notas de topo de Ameixa, Davana, Bergamota, Pera e Mandarina Verde, notas de coração de Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Gengibre Africano, Peônia, Pêssego e Ládano, e notas de fundo de Creme, Âmbar, Almíscar e Segredo Eudora®.

Magnific Audaz

Magnific Audaz é um perfume floral que foi lançado em 2023. Assinado pela perfumista Leslie Gauthier, contém notas de topo de Mandarina, Magnólia e Pêssego, notas de coração de Ylang Ylang de Madagascar, Jasmim, Rosa Turca e Canela, e notas de fundo Balsâmicas, Ládano, Ambroxan, Baunilha, Vetiver de Bourbon, Patchouli, Fava Tonka, Segredo Eudora®, Musgo e Almíscar.

Lyra

Criado por David Apel e Isaac Sinclair, Lyra é um perfume oriental floral feminino que foi lançado em 2020. As notas de topo são de Calda de Morango, Cereja, Mirtilo, Kiwi, Damasco e Osmanthus, as notas de coração são de Flor de Íris, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Osmanthus, e as notas de fundo são de Almíscar, Fava Tonka, Maltol, Âmbar, Sândalo, Cedro, Segredo Eudora® e Musgo.