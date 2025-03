Crescimento do consumo de vinhos por mulheres no Brasil impulsiona mudanças no mercado - Foto: Freepik

De acordo com o relatório IWSR Brazil Wine Landscapes 2025, as mulheres alcançaram a maioria do mercado consumidor de vinhos no Brasil em 2024, com uma participação de 53%, o que equivale a um aumento de 6% em relação a 2019.

Esse crescimento não se limita apenas ao montante total, mas também reflete mudanças nas faixas etárias. Embora a maioria das mulheres (48%) que consome vinho ainda tenha entre 25 e 44 anos, o destaque fica por conta da participação feminina com faixa etária entre 55 e 64 anos, que passou de 14% em 2019 para 19% em 2024.

O dado marca uma transformação no perfil das consumidoras brasileiras, que deixaram de ser vistas como consumidoras ocasionais para se tornarem protagonistas do mercado.

Mudanças no padrão de consumo

O protagonismo feminino na busca por vinhos certamente está contribuindo para uma mudança no padrão de consumo. De acordo com a Ideal BI, em 2020, 70% dos consumidores brasileiros preferiam vinhos tintos, já em 2024 essa proporção caiu para 61%, com um aumento significativo na demanda por vinhos brancos (20%) e rosés (8%).

Pesquisas de mercado mostram que o público feminino é mais propenso a experimentar rótulos diferentes. “Esse movimento também reflete uma transformação cultural mais ampla”, comenta Laura Barros, diretora de Marketing do Grupo Wine, “as mulheres desafiam estereótipos de consumo e estão reescrevendo as narrativas do vinho, com uma busca por opções mais inovadoras e conscientes no mercado”.

A executiva também comenta como antes a bebida era mais direcionada ao público masculino e associada à elitização, mas com a democratização do vinho, isso mudou. “Atualmente, as mulheres representam quase metade da base de sócios do Clube Wine, além de contribuírem substancialmente com o volume total de pedidos”, diz.

Mulheres que são referência no mundo do vinho

Nas vinícolas, as mulheres também marcam forte presença. É o caso da argentina Susana Balbo, uma das figuras mais influentes do mundo do vinho. Primeira enóloga da Argentina, ela foi responsável por transformar a viticultura do país e levar os rótulos argentinos a um novo patamar internacional.

Seu trabalho pioneiro com a uva Torrontés lhe rendeu o título de “Rainha do Torrontés”, consolidando sua reputação como uma das maiores especialistas da indústria. À frente da vinícola que leva seu nome, Susana continua inovando, unindo tradição e tecnologia para criar vinhos de identidade única e reconhecimento global.

Com quase quatro décadas de trajetória, sua dedicação e expertise lhe renderam prêmios e homenagens de prestígio, incluindo a entrada no Decanter Hall of Fame e o título de “Lenda da Enologia” pelo crítico Tim Atkin. Além da produção de vinhos, Susana expandiu sua atuação para o enoturismo, inaugurando o hotel boutique Susana Balbo Unique Stays, pensado para proporcionar experiências exclusivas em Mendoza.

Outro importante nome no mundo dos vinhos é o da uruguaia Fabiana Bracco, que está à frente da vinícola Bracco Bosca. Vinda de uma família de viticultores, ela cresceu entre vinhedos, mas seguiu carreira em Relações Internacionais e Marketing antes de assumir o legado da família em 2016.

Desde então, transformou a vinícola em um projeto sustentável e inovador, expandindo sua presença para mais de 21 países e elevando a qualidade dos vinhos produzidos. Seu rótulo Gran Ombú Cabernet Franc, eleito o melhor do Uruguai por cinco anos consecutivos, é um exemplo do sucesso desse trabalho.

Com um olhar empreendedor e uma abordagem criativa, Fabiana se envolve em todas as etapas da produção, da vinificação ao design dos rótulos. Em 2020, ampliou sua atuação no enoturismo com a inauguração da pousada Viña Viva, um refúgio entre vinhedos para apreciadores de vinho e natureza.

