Os 3 signos que começam a refletir e agir no amor em março de 2025

Com uma intensa retrogradação de Vênus, o planeta do amor, em Áries, alguns signos podem repensar bastante suas relações durante março de 2025.

ANÚNCIO

Confira aqueles que lidarão com essa energia de forma intensa e como isso se manifestará:

Capricórnio

Existe muita intensidade no ar, mas da sua parte uma vontade de permanecer firme. É possível que questões envolvendo o lugar que ocupa no mundo e a intuição tomem conta, o que motivará a reflexão e compreensão. Com esses movimentos, a chance de se aproximar das pessoas certas e com maior sintonia aumentam.

Aquário

Algumas tempestades podem movimentar sua vida, mas é hora de manter a ansiedade controlada. Com calma na comunicação e meditação sobre suas relações, a busca por aquilo que entrega uma confiança verdadeira aumenta e é possível aliviar as tenções que podem ser geradas nas comunidades em que vive.

Peixes

ANÚNCIO

Uma energia mais agitada toma conta e é hora de refinar sua responsabilidade em tudo o que administra em sua vida, seja na parte financeira, profissional e também nas relações. Trabalhando sua confiança e autoestima positivamente, é possível expandir a mente e acessar novas ideias que sintonizam muito mais com a sua energia agora.

Leia mais:

Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 7 a 9 de março de 2025

Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes