Confira as mensagens deste sábado (8) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Você está sendo instado a descansar, reiniciar e liberar qualquer coisa que drene sua energia. Priorize seu bem-estar agora. Por enquanto, desacelere, sintonize e confie que a clareza está a caminho.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Quem está realmente alinhado com o que você está indo? Se necessário, deixe de lado as conexões que não combinam mais com quem você está se tornando.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

É hora de encontrar tranquilidade, pois o lar e o coração assumem o centro do palco. Você está imerso em seus sentimentos — talvez nostálgico, talvez inquieto — mas, de qualquer forma, é um convite para se aterrar antes de embarcar em sua próxima grande aventura.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot questiona: Suas ambições estão ultrapassadas? Há um equilíbrio delicado entre ambição e bem-estar, e você está sendo instado a realinhar seu caminho profissional com suas paixões.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sua esfera social está ativada nesta nova fase, e encontros inesperados e conversas passadas podem ressurgir para desafiar suas ideias inovadoras. O importante é abordar suas rotinas e hábitos com praticidade.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

A recomendação do tarot é: Libere as conexões que o esgotam e observe como o universo preenche rapidamente o espaço com algo (ou alguém) melhor. Corte-as!

