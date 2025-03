Lipedema: doença pouco conhecida afeta milhões e Yasmin Brunet fala sobre o assunto

A modelo Yasmin Brunet compartilhou sua experiência com o lipedema durante uma entrevista ao programa Fantástico, que irá ao ar no próximo domingo (9). A condição, que afeta milhões de mulheres no mundo, muitas vezes passa despercebida por anos, sendo erroneamente confundida com ganho de peso ou retenção de líquidos.

ANÚNCIO

Ao revelar sua luta, a modelo relembrou um problema que ainda é pouco discutido e que impacta diretamente a qualidade de vida de quem convive com ele.

“As minhas pernas estavam sempre roxas e dor, dor ao toque.” Disse Yasmin na entrevista.

A doença crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em determinadas regiões do corpo, provoca dores e sensibilidade ao toque. Embora seja mais comum nas pernas, também pode atingir os braços. Muitos pacientes enfrentam dificuldades para obter um diagnóstico correto, já que nem todos os profissionais de saúde estão familiarizados com a condição.

Aproveite e leia também: Yasmin Brunet surpreende ao compartilhar ‘antes e depois’ do corpo após tratamento de lipedema: “Surreal”

Dificuldade no diagnóstico e desafios do tratamento

Durante a entrevista, Yasmin contou que passou anos sem entender os sintomas que sentia. Como o lipedema não melhora apenas com dieta e exercícios, ela enfrentou frustrações até conseguir um diagnóstico preciso.

O desconhecimento sobre a doença faz com que muitas mulheres se sintam incompreendidas, pois são frequentemente aconselhadas a perder peso, sem que isso resolva o problema.

ANÚNCIO

O tratamento envolve diversas abordagens, como drenagem linfática, fisioterapia, mudanças na alimentação e, em casos mais avançados, cirurgia. A modelo destacou a importância da informação para que mais mulheres possam identificar os sinais da doença e buscar ajuda especializada.

A conscientização sobre o lipedema é essencial para garantir que mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado. O depoimento da Yasmin reforça a necessidade de um olhar mais atento da medicina para essa condição, que pode comprometer a mobilidade e o bem-estar de quem convive com ela.

Com informações: G1