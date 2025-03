Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 7 a 9 de março de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Tente sair para o campo e passar mais tempo com a natureza, isso ajudará você ficar mais saudável. Chegam novos amores. Encontrando pessoas em festas.

Sexta-feira para estar em paz e em harmonia espiritual. Hora de fortalecer sua energia positiva. Neste fim de semana você receberá boas notícias relacionadas ao fechamento de um negócio ou contrato; a sorte estará com você.

Tente se acalmar e não brigar tanto com seu parceiro, lembre-se que seu signo é muito explosivo; é momento de agir com a cabeça fria. Planejando uma viagem.

Virgem

Tente não fazer empréstimos para manter suas finanças sob controle e evitar dívidas que você não conseguirá pagar.

Os virginianos comprometidos permanecem muito felizes. Os solteiros podem esperar um fim de semana de amor apaixonado e passageiro. Lembre-se de que esses dias são para se divertir e aliviar o estresse.

Não confie tanto na intenção das pessoas, principalmente no trabalho. Um fim de semana se renova completamente, elimine rancores e energias ruins da sua vida.

Se você mora perto do mar ou de um rio, banhe-se lá para fortalecer sua alma e atrair boas energias neste mês de março.

Cuide das dores nas costas e no pescoço causadas pelo estresse, lembre-se de que você não pode controlar tudo.

Libra

As estrelas estão se alinhando a seu favor no trabalho. Ganhos inesperados. Cultive sua energia positiva e torça para que tudo corra bem para você.

Não discuta com seu parceiro neste fim de semana. Seja paciente, nem todo mundo é como você, respire fundo e conte até dez.

Você recebe aprovação para algo importante. Convites de amigos que serão muito positivos. Você merece uma pausa e um pouco de diversão.

Notícias sobre um casamento. No domingo, dedique-se a recarregar aquelas baterias que você tanto precisa para a semana que está por vir.

Escorpião

Sorte em alta. Não seja tão ingênuo e aprenda a guardar seus segredos; fique longe de pessoas tóxicas.

Nem todo mundo é tão bom quanto você, então tome cuidado com a energia ruim, especialmente de um ex. Fique longe daquela pessoa que vai aparecer com a intenção de perturbar sua paz. Deixe que ele se esqueça de você de uma vez por todas.

Sua energia se destaca e atrai a atenção e a abundância. Você aproveitará a boa. Não se esqueça de se exercitar, é hora de cuidar da saúde.