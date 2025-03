As duas cores da moda que mais favorecem mulheres com mais de 50 anos

Um look elegante se compõe com essas cores

Embora as previsões apontem o sucesso do Mocha Mousse e do Future Dusk como as cores que serão as grandes tendências de 2025, a proposta não se limita a isso, e a lista se estendeu a dois dos tons básicos que podemos encontrar em qualquer guarda-roupa, o preto profundo e o vermelho escarlate.

Foi Carolina Herrera quem, durante a New York Fashion Week, compareceu ao desfile de sua marca liderada por Wes Gordon, acompanhada de sua neta Olympia Báez com looks vermelhos combinando, mas a proposta da famosa estilista venezuelana estava em sua combinação de preto, tão básica quanto elegante.

¿Cómo usar rojo y negro? Pinterest

Além do bordô, que foi uma das grandes tendências da temporada outono-inverno, o vermelho escarlate parece ser um dos favoritos das mulheres maduras, já usado por Jennifer Lopez, Salma Hayek e até Eva Longoria, provando que essa é uma dupla vencedora para mulheres acima de 50 anos ficarem elegantes e glamourosas.

As duas cores da moda ideais para mulheres com mais de 50 anos

Embora a moda não deva ter restrição de idade, há combinações que ficam ainda mais favoráveis ​​para as mulheres com o passar dos anos, fazendo com que seu brilho se destaque ao mesmo tempo em que se tornam apostas elegantes e básicas que podemos encontrar em nosso armário sem precisar gastar muito.

Desde 2023, as duas cores que se tornaram uma das principais tendências e apostas perfeitas para arrasar em qualquer ocasião foram o preto e o vermelho, que fizeram parte das propostas de passarela de grandes estilistas como Alexander McQueen e causaram sensação no street style da Semana de Moda daquele ano.

Como usar preto e vermelho em looks elegantes depois dos 50?

Não é preciso escolher duas peças que criem esse contraste de cores, às vezes são os toques leves que fazem a diferença, por exemplo, um look monocromático em preto e acessórios como bolsas, colares ou meias em vermelho.

Você também pode adicionar outras cores, como branco ou, para um look casual, um jeans, assim como Jennifer Lopez fez quando exibiu uma camiseta de lenhador com estampa xadrez e jeans largos.

Para um look ultra sofisticado, você pode optar por uma combinação que inclua um vestido longo e justo de gola alta com acessórios vermelhos ou um conjunto de blazer de alfaiataria; E se você é daquelas que ama looks chamativos ou extravagantes, aposte em tendências como mini shorts com moletom oversized, acrescentando meia-calça e salto agulha.

¿Cómo usar negro y rojo después de los 50? Pinterest

Lembre-se de usar blusas românticas com mangas bufantes, casacos, saias midi, elas são uma opção perfeita para mulheres acima de 50 anos e acrescentam elegância a qualquer look sem a necessidade de pensar muito na frente do seu armário sobre a combinação que você usará naquele dia. Vá para o seu look mais criativo e não se esqueça de ser você mesmo. Atitude é o toque final para sua roupa, então ande poderosamente e confiantemente.