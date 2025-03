Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 9 de março de 2025

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 29 e 5

Quando a vida está ao favor, é hora de não ficar arrumando problema para a própria cabeça. Existe muita sorte e riqueza em seu caminho agora, mas a única pessoa que pode interromper essas coisas boas é você mesmo e as suas ações, por isso esteja atento para não cortar a própria prosperidade. Cuide do humor.

Touro – Cartas 27 e 35

Alguns rompimentos acontecem e você já sentia que isso chegaria em seu caminho. Pense que se esta intuição estava presente, é porque seu destino não era continuar nessa mesma direção e com essa mesma companhia. Aceite os livramentos que quem o guarda faz em sua vida.

Gêmeos – Cartas 31 e 3

Não complique mais sua vida caindo nos mesmos erros e acreditando nas mesmas pessoas. Tem gente que não muda e volta para o seu caminho com promessas, mas no fundo continua sendo apenas desonestidade por dentro. É sua hora de se proteger do mal e não recair!

Câncer – Cartas 1 e 24

Um caminho se abrirá e terá muitas coisas boas a oferecer. Nesta nova rota, uma presença pode se fazer crucial e presente em sua vida; confie, pois as intenções são boas e a energia conecta verdadeiramente com a sua.