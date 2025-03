Os 3 signos que terão uma surpresa no caminho do amor em março de 2025

Março de 2025 começa com uma poderosa retrogradação de Vênus, o planeta do amor, em Áries e isso pode trazer algumas mudanças importantes nas conexões e relacionamentos de alguns signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira aqueles que podem ter uma surpresa no caminho amoroso nesta fase:

Libra

São tempos de olhar profundamente para o coração e entender muito sobre o amor-próprio e o amor ao próximo. É hora de fazer uma reavaliação poderosa e começar a investir em novos caminhos nas suas relações. Para muitos, é momento em que a pessoa certa pode chegar ou se afirmar na vida amorosa.

Escorpião

Existe uma intuição poderosa o colocando em uma etapa de crescimento, mas também de desafios. Não tema reformular a forma como tem levado a vida e se sentido, pois ao priorizar algo melhor para a mente, corpo, coração e alma, é possível encontrar objetivos e conexões muito importantes. Assuma a liderança do seu caminho!

Sagitário

ANÚNCIO

Sua mente e coração o provocam bastante durante este mês, mas você terá coragem para assumir essa nova aventura. É possível que prazeres e caminhos sejam questionados, pois a alma busca novas experiencias e reflexões. Faça as descobertas com calma e esteja atento as pessoas que podem surgir agora, pois a conexão pode ser intensa.

Leia mais:

Nada será como antes nos relacionamentos de 3 signos do zodíaco em março de 2025

A vida não será a mesma após março de 2025 para 3 signos do zodíaco

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 9 de março de 2025