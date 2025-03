Dia da Mulher: 4 perfumes femininos de Natura que sua mãe vai AMAR ganhar no dia 08 de março

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima de qualquer pessoa, fazendo-a se sentir ainda mais atraente e especial.

E com o Dia Internacional da Mulher se aproximando, nada como presentear sua mãe, a mulher mais importante da sua vida, com um belo perfume, não é mesmo? E as fragrâncias de Natura podem ser uma ótima opção.

O motivo? Além de qualidade e durabilidade na pele, são fragrâncias que cabem no seu bolso. Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores opções da marca, com informações do portal Fragrantica:

Luna Absoluta

Luna Absoluta é um perfume chipre floral feminino que foi lançado em 2020. Assinado pela perfumista Verônica Kato, contém notas de topo de Framboesa, Romã, Pera e Bergamota, notas de coração de Rosa, Orquídea, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta, e notas de fundo Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

Ilía Secreto

Ilía Secreto, de Natura, é um perfume floral frutado gourmet que foi lançado em 2018. Assinado também pela perfumista Verônica Kato, ele possui notas de topo de Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina, notas de coração de Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia, e notas de fundo de Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Una Blush

Lançada em 2019, esta é uma fragrância floral feminina. Criada por Verônica Kato e Antoine Maisondieu, ela contém notas de topo de Cítricos, Gengibre e Bergamota, notas de coração de Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale, e notas de fundo de Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Essencial Oud

Este é um perfume floral amadeirado almiscarado de Natura que foi lançado em 2017. Criado por Verônica Kato e Pierre-Constantin Guéros, possui notas de topo de Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco, notas de coração de Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum, e notas de fundo de Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Cashmeran, Âmbar Cinzento, Patchouli, Almíscar e Ambroxan.