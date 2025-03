O que acontece após o Carnaval 2025 de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Carnaval 2025 chegou ao fim, mas os acontecimentos importantes continuam marcando a vida dos signos do zodíaco.

Confira o horóscopo pós Carnaval de Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Os ânimos ficam instáveis, mas é hora de manter a calma e receber as notícias sem nervosismo. Cuide do humor e tente descansar para não ceder a impulsos que podem gerar conflitos. Aos poucos, os desafios são superados, com bastante paciência e reflexão. Lembre-se que as surpresas também podem ser positivas!

Virgem

Momento de retomar o equilíbrio mental e espiritual para que tudo volte a ficar em ordem. não se deixe cair em mágoas e nostalgias pesadas que podem ressurgir, pois o melhor a se fazer é aprender com as experiencias e seguir em frente. Se o passado retornar, reflita e entenda as razões de forma madura.

Libra

Algumas informações que não são agradáveis podem chegar e envolvem outras pessoas. É o momento de reavaliar seu papel e as companhias que valem a pena ou não. Não compre qualquer briga e reflita bastante sobre seus valores. A partir de agora, a vida pode exigir que você coloque limites para poder estar bem.

Escorpião

Vá com calma para encontrar novamente o equilíbrio. Seu desejo de entender tudo é positivo, mas primeiro é hora de colocar as responsabilidades em ordem e ir com calma para encontrar as prioridades e o meio-termo. As pessoas também podem querer esclarecer relacionamentos e questões envolvendo sentimentos com você agora; aposte na boa comunicação e não tema se aprofundar.