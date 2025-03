A quarta-feira de cinzas simboliza o encerramento da folia e o início de um novo período. Mas será que sua visão aguçada conseguirá encontrar essa palavra no meio deste desafio? Você tem 14 segundos!

As cinzas marcam o fim do Carnaval, mas também representam renovação. Assim como na vida, é preciso enxergar além do óbvio para encontrar o que procura. Observe a imagem:

Março: você consegue encontrar “CINZAS” neste caça-palavras em apenas 14 segundos? (MWN)

Dica: Nem sempre as respostas estão na primeira olhada. Repare nos detalhes, e você poderá encontrar “cinzas” mais rápido do que imagina!

Resposta:

Achou? Então sua percepção está afiada como nunca! Não encontrou? Respire fundo e tente mais uma vez – às vezes, tudo o que precisa é um novo olhar!

Pronto para o próximo nível? Agora, vamos para o desafio de 13 segundos! A missão é encontrar a palavra “SOL” – e não é só procurar, é fazer isso rápido, hein?

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SOL” neste caça-palavras em 13 segundos? (MWN)

Parece simples, mas como você já sabe, às vezes os desafios mais fáceis escondem armadilhas. Então, foque bem e se prepare para o tempo passar voando!

E se você não achar de primeira, sem problema! Você é só um humano, e não há vergonha nenhuma em precisar de uma ajudinha. A solução tá aqui neste link, é só conferir!

