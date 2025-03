A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 9 de março de 2025

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir a previsão de cada um:

Sagitário – Carta A Justiça

Tenha muito cuidado, pois algumas pessoas podem tentar o prejudicar com mentiras e acusações que não são justificadas. Saiba se proteger de conflitos no trabalho e questões judiciais para que não precise lidar com grandes dificuldades.

Capricórnio – Carta O Pendurado

Momento de estar o máximo possível de acordo com a lei e evitando atitudes que possam levá-lo a problemas judiciais. Cuide sempre da sua liberdade e da sua reputação para poder colher resultados positivos em qualquer tipo de embate.

Aquário – Carta Os Amantes

É preciso ter muito cuidado com pessoas que se aproximam de você para tirar algum tipo de vantagem, principalmente em questões que envolvem relacionamentos, sejam em amizades, trabalho ou amor. Você pode ser observado como o alvo de uma luta de poder ou vingança e precisa se proteger.

Peixes – Carta A Sacerdotisa

Você deve se proteger de pessoas que querem tirar vantagem, mas não deve se limitar por isso e ter medo de confiar em quem se mostra equilibrado, calmo e surpreende com atitudes. Inspire-se nisso e manifeste de forma natural seu destaque por onde passa.