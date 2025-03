A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 9 de março de 2025

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta do Ermitão

Uma relação duradoura pode tomar espaço em sua vida, mas é preciso querer. Não se isole mais e permita que alguém de valores o ajude a olhar para as parcerias com confiança novamente. O ponto mais importante para diferenciar as relações que valem a pena são que elas sempre terão o respeito mútuo como base.

Virgem – Carta O Diabo

Entenda que nem todo mundo está disposto a agir ou apoiar você em determinados projetos. Por isso, saiba ouvir as opiniões opostas e se prepare para lutar de forma certeira para os seus objetivos. Agora pode ser difícil, mas depois encontrará a felicidade e plenitude.

Libra – Carta A Temperança

É um momento importante de mudanças e até de alguns distanciamentos. Ao lidar com aquilo que se opõe a suas crenças ou vontades, saiba usar as palavras a seu favor; discutir por discutir sempre trará consequências com as quais não deseja lidar. Seja precavido em todos os movimentos, inclusive quando se trata de viagens.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

Chegou a hora de aceitar algumas mudanças e entrar em melhores etapas na sua vida, apenas tenha cuidado para refletir de forma realista e enfrente qualquer obstáculo com valentia. É importante acreditar que tudo é possível, mas a luta fará toda a diferença na execução dos seus projetos.