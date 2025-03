A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 9 de março de 2025

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir a previsão de cada um:

Áries – Carta A Sacerdotisa

Novos encontros com pessoas que possuem experiencias e podem ajudar a realizar coisas importantes acontecem. Apenas mantenha sua intuição em alta e os olhos bem abertos para enxergar a realidade como ela é.

Touro – Carta O Mago

É momento de ter ainda mais confiança em si mesmo, pois a sensação de insegurança só trará problemas internos e externos que o estagnarão. Avaliar as situações com medo e excessiva desconfiança podem fazer você ter um panorama falso.

Gêmeos – Carta a Temperança

É hora de tomar coragem para aceitar algumas mudanças que geram movimento na vida. Não tema uma viagem ou deslocamento que pode trazer resultados positivos. Lembre-se que sempre é possível escolher novas bases para os projetos ou metas que importam.

Câncer - Carta O Pendurado

Na vida, algumas barreiras são mentais e outras são físicas. É hora de entender aquilo que vem causando bloqueio e como isso está agindo em sua vida para poder tomar uma atitude. Não é momento de permanecer sem intervir e é preciso decidir como esclarecer algumas dúvidas que já não podem continuar.