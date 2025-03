Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco esta semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “O Sol”

É hora de explorar novos horizontes, acreditando na prosperidade que pode ter em negócios e projetos, apenas seja discreto.

Touro – Carta “O Julgamento”

Você deve tomar decisões para crescer profissionalmente e não ficar mais parado esperando algo que pode não chegar.

Gêmeos – Carta “O Imperador”

Este é seu mês para aumentar sua o sucesso em sua vida financeira e posteriormente comprar o que deseja.

Câncer - Carta “O Louco”

Qualquer investimento que você fizer dará os resultados que deseja, apenas seja consciente e estratégico. Você receberá grandes oportunidades.

Leão - Carta “O Mago”

O triunfo chegará à sua vida e é hora de superar problemas. Sinta-se protegido.

Virgem - Carta “O Carro”

É hora de você crescer profissionalmente e buscar novos horizontes. A coragem para seguir em frente fará toda a diferença.

Libra - Carta “A Força”

Lembre-se que a perseverança é a chave para desbloquear qualquer coisa, então não desista diante dos desafios.

Escorpião – Carta “A Estrela”

Chega um período de prosperidade econômica e é hora de aproveitar esta onda para realizar tudo o que deseja.

Sagitário – Carta “Ás de Ouros”

Aproveite este período de prosperidade econômica para ganhar dinheiro e fazer bons investimentos.

Capricórnio – Carta “A Roda da Fortuna”

Período de sucesso em tudo o que você se propõe a fazer e que será propenso a boas mudanças; abra sua mente.

Aquário – Carta “Ás de Paus”

É hora de ter um crescimento profissional e maior abundância; você está no controle e deve ser esforçado.

Peixes – Carta “A Torre”

Mudanças importantes e movimentos. Chance de uma oferta de emprego no exterior ou em uma empresa internacional.

