Presa: Mãe que abandonou bebê no lixo durante Carnaval é encontrada

A mãe que abandou o filho recém-nascido no lixo foi encontrada e presa. O bebê foi encontrado ainda com cordão umbilical dentro de uma caixa de papelão nesta terça-feira (4) em Birigui, no interior de São Paulo.

De acordo com o g1, um homem que caminhava perto ao local avistou a criança nua em uma sacola dentro de uma caixa de papelão e prestou os primeiros auxílios junto a outros pedestres.

A mulher de 34 anos estava trabalhando como cozinheira em um restaurante quando foi encontrada e presa pela polícia, confessando que pariu a criança no banheiro da própria casa, a abandonou e depois foi trabalhar.

A confessa também é mãe de uma criança de 11 anos e disse à polícia que o bebê não apresentou sinais vitais após o parto e não chorou.

O bebê nasceu com 2,8 quilos e recebe atendimento pediátrico, mas o quadro de saúde é estável.

O pai do bebê não foi localizado.

