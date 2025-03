O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Renacimiento

É momento de viver novas experiencias e começar a renascer, pois mais do mesmo não irá levá-lo ao caminho que realmente deseja. Algumas ilusões não podem mais ser tratadas como algo real e que move sua vida. Encontre o equilíbrio entre as sombras e a luz para assim poder atrair as melhores situações e pessoas em seu caminho.

Touro – Carta A Política

É momento de olhar de forma mais profundas como percorre seu caminho e as colheitas que fará; chegou a hora de decidir valorizar um lugar mais importante e relações mais construtivas, porque o que é banal e superficial não durará. Não se compare tanto com os outros e busque as próprias conclusões.

Leia mais:

ANÚNCIO

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Horóscopo de Carnaval 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gêmeos – Carta O Avarento

Saiba como deixar que vá embora tudo aquilo que não acrescenta em sua vida e não se deixe apenas levar pelas lembranças ou pensamentos. Assuma um maior controle da sua vida e ações para poder alcançar o êxito que sonha. Lembre-se de olhar para o caminho sem tantos pesos e prisões.

Câncer – Carta Agarrando-se ao passado

Um grande cansaço toma conta quando sua mente e coração se voltam para o passado. É hora de perder o excesso de nostalgia e controle para poder viver um presente mais leve. Seja radical ao ponto de preferir não pensar em nada ao invés de dedicar seu tempo a relembrar aquilo que não retornará.