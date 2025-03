O Boticário: 4 perfumes da marca de até R150 para seduzir nos bloquinhos de Carnaval

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

ANÚNCIO

E se você é uma grande fã do Carnaval, e deseja seduzir geral nos bloquinhos de rua, já sabe que vai precisar de um bom perfume para te acompanhar. Para isso, vale a pena investir nas fragrâncias de O Boticário.

O motivo? A marca possui opções únicas, de alta qualidade e com um valor que cabe no seu bolso. Sendo assim, conheça alguns perfumes de até R$ 150 de O Boticário para usar nos bloquinhos de Carnaval, com informações do portal Fragrantica:

Glamour Diva

Glamour, de O Boticário, é um perfume floral amadeirado almiscarado que lançado em 2019. Assinado pela perfumista Fanny Grau, ele possui notas de topo de Amora, Laranja Amarga, Néroli e Bergamota, notas de coração de Cereja, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Peônia, e notas de fundo de Baunilha, Amêndoa, Sândalo, Âmbar e Patchouli.

Floratta Cerejeira em Flor

Lançada em 2013, esta é uma fragrância oriental floral feminina. As notas de topo são de Frutos Silvestres, Mandarina e Damasco, as notas de coração são de Gardênia, Flor de Laranjeira, Madressilva, Jasmim e Lírio-do-Vale, e as notas de fundo são de Caramelo, Pralinê, Âmbar, Sândalo e Almíscar.

Liz Flora

Liz Flora é um perfume floral amadeirado feminino que foi lançado em 2024. Assinado pelo perfumista César Veiga, contém notas de topo de Romã, Pera, Oxicoco, Mandarina e Limão, notas de coração de Peônia, Íris, Pêssego, Ylang Ylang, Jasmim e Jacarandá, e notas de fundo de Sândalo, Cedro, Almíscar, Baunilha, Âmbar, Mousse de Saxe e Vetiver.

L’eau de Lily Soleil

Este é um perfume floral feminino de O Boticário que foi lançado em 2023. Assinado pelo perfumista Yves Cassar, possui notas de topo de Pêras Anjou verdes, Carambola, Acácia e Toranja, notas de coração de Ylang Ylang, Lírio, Narciso e Alpinia, e notas de fundo de Amêndoa, Almíscar, Sândalo e Madeiras Brancas.