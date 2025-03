Horóscopo de março de 2025: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O terceiro mês de 2025 chegou! Descubra as energias e previsões de março para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes nos próximos 31 dias.

Sagitário

É sua hora de ganhar dinheiro e fazer investimentos bem-sucedidos, então não hesite em aproveitar essa maré de sorte.

Não se envolva em conflitos alheios, fique longe de pessoas tóxicas. Março é um mês de reconciliação consigo mesmo, mas pare de se sabotar e concentre-se no seu crescimento pessoal e profissional.

Você pode se sentir confuso sobre seu relacionamento, pois seu signo é intenso e apaixonado, então analise a situação antes de tomar decisões.

Capricórnio

Concentre-se nos seus estudos e seja consistente na sua carreira. Não se preocupe com fofocas, apenas proteja-se da inveja. Proteja-se com perfume e uma fita vermelha no tornozelo esquerdo.

Modere o consumo de álcool. Você receberá uma oferta de emprego com um salário melhor, pois é sua hora de brilhar. Planeje seus investimentos e não hesite em iniciar projetos de trabalho.

Se você tem um parceiro, você desfrutará de estabilidade e harmonia. Se você é solteiro, o amor o surpreende com alguém especial.

Aquário

Assuma o controle da sua vida e construa a riqueza que deseja, mas cuidado com as armadilhas, fique de olhos bem abertos. Eleve sua visão e concentre-se em seus projetos.

Você terá discussões com seu parceiro por causa de ciúmes, então relaxe e aproveite o amor. Você resolverá questões legais com sucesso.

Você será convidado para uma viagem com amigos. Seja menos comunicativo para evitar problemas desnecessários. Haverá mudanças no seu trabalho, mas você sairá mais forte.

Peixes

Assuntos que envolvem compromissos e casamento. Solteiros vivem amores intensos. Chance de investir em uma casa ou apartamento para garantir seu futuro.

Você decidirá se reinventar completamente e se concentrar em sua saúde e bem-estar. Cuidado com o mau-olhado no trabalho, proteja-se e evite falar muito.

Você terá mudanças em suas amizades e pode passar por alguns cortes. É hora de valorizar as boas companhias e não se deixar levar apenas pelo comodismo.