Horóscopo de março de 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O terceiro mês de 2025 chegou! Descubra as energias e previsões de março para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes nos próximos 31 dias.

Áries

É o seu mês de aprimoramento pessoal e sorte no trabalho, e as energias fluirão a seu favor em relação aos objetivos. Em termos de saúde, tenha cuidado com problemas hormonais e dores de cabeça.

Você receberá um convite para uma viagem e se preparará para as férias. Seus problemas legais são solucionados.

No amor, escolha um parceiro sério e não vários amantes ao mesmo tempo. Você terá a palavra final em um assunto muito importante.

Touro

Você enfrentará problemas familiares. Seu ponto fraco será os excessos, mas é melhor se controlar. Chegada de um animal de estimação.

Se você sente que seu relacionamento perdeu o amor, é melhor conversar sobre isso, ser honesto é o mais valioso.

Não espere pelo que nunca vai chegar em relação a esse amor que nunca decidiu ficar com você.

Lembre-se de que seu signo é muito orgulhoso e ressentido, então você deve aprender a corrigir e perdoar. Você terá abundância em seu próprio negócio.

Gêmeos

As energias irão estimulá-lo, então medite ao ar livre para atrair energia positiva. Você crescerá economicamente durante este mês.

Seu ponto fraco será o estômago e os intestinos. No amor, se você estiver solteiro, um relacionamento duradouro chegará à sua vida, e para quem está em um relacionamento, será o momento ideal para formalizá-lo.

Evite deixar que você seja seu maior obstáculo. Março será seu melhor mês em termos de crescimento pessoal.

Câncer

Seu ponto fraco será o estresse. Se você estiver em um relacionamento, permanecerá estável, falando sobre começar um lar, enquanto para os solteiros, as aventuras virão.

Você cuidará de questões de imigração e passaporte. Você decide mudanças no seu visual. Você faz uma viagem com sua família. Chances de gravidez.

Você receberá a oferta do emprego dos seus sonhos, mas seja discreto. Não seja tão dramático e não pense muito em coisas que não são verdadeiras.

Feche ciclos e siga em frente no presente. Cuidado com comentários ruins. Esses dias serão cheios de novos desafios e você terá a oportunidade de estudar.