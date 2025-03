Horóscopo de Carnaval 2025: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Carnaval de 2025 está a todo vapor e os signos podem conferir como estará sua energia durante a festa. Confira as previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Momento de começar uma fase mais liberada da rotina e expandir sua mente. Embarque em novas aventuras, mas tenha cuidado com algumas palavras que podem machucar as pessoas. É hora de evitar conflitos e formar parcerias pacíficas. Não se apegue a nada que não o ajude a crescer.

Virgem

Momento de muita intuição e interações que podem trazer revelações. Esteja atento, mas também mantenha a calma para não dizer nada antes da hora. Os hábitos devem estar mais equilibrados para que sua energia não seja drenada. Amizades e novas pessoas entram mais facilmente em sua vida.

Libra

Resolva suas mágoas e embarque em dias mais leves. É momento de não deixar nenhum conflito atrapalhar e buscar estar na companhia daqueles que o preenchem com bons sentimentos. Casais podem se aproximar ainda mais. Diversão com romances.

Escorpião

A produtividade e a energia aumentam, o que o coloca em um lugar de conseguir maiores resultados com as pessoas, metas e até mesmo trabalho. Mantenha essa energia com momentos de descanso e tranquilidade para que você possa continuar abrindo novas portas. Alegrias e conexões especiais.