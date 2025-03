O sol brilha, ilumina, bronzeia e, às vezes, faz a gente sentir que está dentro de um forno pré-aquecido a 200°C. Mas calma, que essa caça-palavras não tem risco de insolação; só de diversão…

Você tem 13 segundos para encontrar “sol” e provar que seu olhar é tão afiado quanto um óculos de sol novo.

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SOL” neste caça-palavras em 13 segundos? (MWN)

Dica: Foca no brilho! O sol está sempre lá, só esperando você notar — e com essa palavra no caça-palavras não seria diferente.

Resposta:

“Sol” está escondido de um jeito estratégico, como uma sombrinha em um dia quente. Achou? Se sim, parabéns! Se não, tenta de novo — afinal, o sol sempre nasce de novo amanhã.

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “LOGÍSTICA” nesta caça-palavras em apenas 14 segundos?

Pronto para o próximo nível? Agora, vamos para o desafio de 14 segundos! A missão é encontrar a palavra “LOGÍSTICA” – e não é só procurar, é fazer isso rápido, hein?

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “LOGÍSTICA” nesta caça-palavras em apenas 14 segundos? (Metro World News)

Parece simples, mas como você já sabe, às vezes os desafios mais fáceis escondem armadilhas. Então, foque bem e se prepare para o tempo passar voando!

E se você não achar de primeira, sem problema! Você é só um humano, e não há vergonha nenhuma em precisar de uma ajudinha. A solução tá aqui neste link, é só conferir!

