Confira as mensagens desta nova semana para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Aventuras à frente, Libra! É hora de renovar seu propósito, envolver-se totalmente neste Ano Novo astrológico e redefinir suas resoluções e objetivos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Esta nova semana traz uma energia de anjo vs demônio para você, Escorpião! O tarot mostra que decidir como lidar com certas situações — com bondade ou firmeza — será crucial não só nesta fase, mas para seu carma futuro.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma nova estação traz uma mudança completa de humor, perspectiva e atividades, Sagitário. Atualize seu estilo de vida — os ventos da mudança sopram em seu caminho, trazendo novas ideias, conexões e insights.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Capricórnio, este é o momento de tomar decisões inteligentes para sua carreira a longo prazo, construindo uma base sólida para o futuro.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sacuda a poeira, Aquário! O tarot revela uma decepção repentina — algo que não saiu como esperado. Aceite, não insista, e evite prolongar a frustração.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Esta nova fase traz novas amizades e relacionamentos, Peixes! Este é um momento mágico para ampliar sua rede, sua vida social e até seu potencial amoroso.

Texto com informações do site Cosmopolitan