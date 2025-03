Os looks indispensáveis ​​para férias na praia

O verão é a estação perfeita para brincar com texturas leves, cores pastéis e um estilo que combina conforto com sofisticação.

Chique mediterrâneo: frescor com um toque de luxo

Se há um look que grita o verão com estilo é o Mediterranean Chic. Inspirada na elegância descontraída da Riviera, esta combinação é ideal para quem procura uma estética sofisticada e sem esforço. Um vestido branco claro é a base perfeita para os dias quentes, mantendo-o elegante e fresco. Para dar um toque mais casual e descontraído, uma camisa de manga curta azul claro funciona como a camada ideal, proporcionando dimensão sem sacrificar o conforto.

As sandálias gladiadoras completam o look com um toque atemporal, perfeitas tanto para caminhar na areia quanto para passear pela cidade. Os acessórios não podem faltar: um boné em tons neutros protege do sol e dá um visual moderno, enquanto uma bolsa de praia, óculos escuros e joias minimalistas selam esse look clássico com um toque contemporâneo.

Minimalismo elegante: sofisticação sem esforço sob o sol

Para os amantes do estilo minimalista, esta opção prova que menos é mais. O segredo é brincar com texturas e tons neutros para um look harmonioso e sofisticado. Um suéter de malha sem mangas, equipado com cinto de couro, realça a silhueta sem perder fluidez.

Combine com saia longa plissada, que proporciona movimento e frescor para os dias quentes. Para romper com a neutralidade de forma sutil, as sandálias com estampa animal dão um toque de tendência sem sobrecarregar o look. Os acessórios fazem a diferença: bolsa estruturada, óculos de sol alongados e joias douradas elevam o look com um ar moderno e requintado.

Barbiecore soft: um toque vibrante à beira-mar

O rosa continua a ser uma cor estrela nesta estação, e este look mostra que pode ser feminino, moderno e sofisticado ao mesmo tempo. O segredo está nos detalhes: um top rosa pastel com laços e cortes estratégicos combina com uma calça branca de crochê, tendência que mescla textura, frescor e um ar boêmio chic.

Para um acabamento mais elegante, os saltos agulha rosa combinando elevam o look sem perder a essência do verão. Uma bolsa de tecido em tons claros com detalhes florais e pulseiras douradas completam a combinação ideal para um look fresco e trendy. Perfeito para um jantar à beira-mar ou uma tarde no litoral com um toque romântico e moderno.

Romântico e fresco: o encanto do branco intemporal

Se procura um look romântico e sofisticado, o branco é o seu melhor aliado. Um vestido bordado com mangas bufantes e cinto ajustável realça a silhueta com um ar fresco e feminino. A textura do tecido proporciona um toque artesanal e delicado, ideal para eventos diurnos ou jantares à beira-mar.

Os acessórios dourados elevam a elegância sem perder a naturalidade do look. Um moderno colar de pérolas e pulseiras sutis adicionam um brilho discreto, enquanto uma bolsa baguete adiciona um contraste inesperado, mas chique.

Brisa romântica: glamour moderno com toque romântico

Esse look é a combinação perfeita de frescor e sofisticação. Um top sem alças azul claro com design estruturado e detalhes de broche cria um visual vanguardista e feminino. É complementado com uma saia balão branca, que confere leveza e movimento, ideal para um look fresco e dinâmico.

Os acessórios fazem a diferença: salto prateado com detalhes brilhantes acrescentam elegância, enquanto uma bolsa estruturada em azul pastel mantém a harmonia da paleta de cores. As joias minimalistas em ouro dão o toque final a este look pensado para eventos especiais, jantares de verão ou uma tarde chique na cidade.

Boho chic: a tendência descontraída do verão

Se o seu estilo é boêmio com um toque trendy, esse look é a opção ideal. Um top sem ombros em tom cru, confeccionado em linho e com mangas bufantes, proporciona frescor sem esforço. Combina-se com calças fluidas com cintura atada e detalhes em franjas, um must-have que reforça a essência descontraída mas estilizada do conjunto.

Os acessórios são fundamentais para valorizar esse estilo: um lenço estampado em tons vibrantes acrescenta um toque de cor, enquanto as sandálias com estampa animal dão um toque moderno. Para completar o look, opte por joias de ouro com pingentes boho e bolsa de ráfia. Perfeito para escapadelas tropicais ou um dia de verão com um ar casual e chique.

Quer prefira a elegância mediterrânica, o minimalismo sofisticado ou o espírito livre do boho chic, este verão é para brincar com as tendências e adaptá-las à sua personalidade. Pronto para deslumbrar ao sol?