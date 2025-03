Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Momento de inícios e finalizações que mostram como mudanças devem ser feitas para crescer e formar caminhos mais firmes. Você irá curar suas feridas e conseguir as coisas boas que tanto merece.

Capricórnio

Podem tentar prejudicar ou armar uma armadilha para você. Previna-se e saiba sair dos problemas, porque é hora de alcançar seus objetivos e se concentrar em buscar abundância. Afaste de você todo o mal que o cerca.

Aquário

Sempre mantenha a empatia para alcançar o sucesso que sonha! Se você tiver que corrigir algo ou alguém porque as coisas não estão indo bem, faça isso com amor e humildade.

Peixes

É preciso superar os medos com esperança e coragem, pois algo muito bom virá. Sua atitude positiva diante da vida faz com que você enfrente os obstáculos e a coragem o leva no caminho da prosperidade e da abundância sempre.